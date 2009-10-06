Ющенко: моя мета проста - повернути Україну додому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у регіональному засіданні інвесторів фондів, керованих компанією Horizon Capital.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, у своєму виступі Президент ознайомив іноземних інвесторів із сучасними економічними реаліями і потенціалом України, окреслив своє бачення шляхів виходу держави із кризи та покращання її конкурентоспроможності тощо.

«Одна із наймодерновіших економік, яка може виникнути в Європі в ближчі 5 років – це українська економіка», - сказав В.ЮЩЕНКО, відзначивши ту важливу роль, яку можуть відіграти в розкритті нашого потенціалу зусилля інвесторів.

Президент зазначив, що незважаючи на складні часи в економіці, наша держава залишається надійним торговельним партнером та інвестиційно привабливим ринком. В.ЮЩЕНКО зауважив, що за останні 4-5 років «Україна вийшла на високу належну макроекономічну культуру, в рамках якої можна говорити про стабільні постійні інвестиції». Він звернув окрему увагу на те, що наразі нам вдалося врегулювати проблему платіжного балансу. «Сьогодні немає такої макроекономічної проблеми, яка б по балансу фінансових операцій викликала якісь ризики, що їх варто було б обговорювати в ділових колах», - сказав Президент.

Найголовнішою поточною проблемою в контексті подолання кризових явищ В.ЮЩЕНКО назвав слабку бюджетну політику, незбалансованість Держбюджету-2009, а також дефіцит бюджетів НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду. Президент наголосив: при формуванні бюджету-2010 не повинні повторюватися помилки бюджету-2009. «Країні потрібен більш збалансований бюджет, а це можливо тільки в одному випадку – через реформування цілих секторів», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що йдеться зокрема про пенсійну реформу, енергетичну, комунальну, транспортну сфери.

Президент назвав «політикою охолодження економіки» ситуацію, за якої уряд вилучає з економіки обігові кошти для покриття дефіциту бюджету. На жаль, констатував він, наразі «економіка стала заручником політики - сьогодні в економічній сфері приймається більше популістських, ніж хороших прикладних ринкових рішень».

Говорячи про суттєві позитивні зрушення, що відбулися з 2004 року у зовнішньо- та внутрішньоекономічній політиці України, Президент зокрема згадав про визнання нашої економіки ринковою, скасування поправки Джексона-Веніка і найголовніше – набуття у 2008 році повноправного членства в СОТ.

Ще одним важливим кроком, на думку В.ЮЩЕНКА, є створення зони вільної торгівлі з ЄС в рамках Угоди про асоціацію, над якою ми наразі активно працюємо. «Для мене як для Президента організація сучасного прозорого конкурентного ринку – це надмета… Моя місія як політика є дуже простою – я хочу повернути Україну додому, у Європу», - сказав він, високо оцінивши динаміку розвитку відносин між Україною та ЄС в останні роки.

Президент наголосив, що Україна орієнтована на нові конкретні результати в усіх сферах співпраці, зокрема в сільському господарстві, енергетиці, аерокосмічній галузі, машинобудуванні. «Сьогодні сільське господарство не просто розвивається, а розвивається добре і має гарний потенціал», - сказав В.ЮЩЕНКО, зокрема відзначивши перспективи співпраці в організації інфраструктури аграрного ринку. «У цьому секторі є унікальні можливості як з точки зору виробництва, так і переробки», - акцентував Президент.

Говорячи про потенціал співпраці в енергетичній сфері, В.ЮЩЕНКО відзначив тему видобутку нафти і газу в шельфі Чорного моря. Він також звернув увагу на перспективи співробітництва в сферах енергозбереження, відновлюваної енергетики та виробництва біопалива. Президент звернув особливу увагу інвесторів на можливості співробітництва в проекті ЄАНТК та модернізації національної ГТС.

Також глава держави запросив інвесторів до активної участі в реалізації проектів підготовки та проведення фіналу Євро-2012. «Для мене Євро-2012 – це прекрасна демонстрація нашої інтеграції до Європи», - сказав він.

Президент відзначив суттєве покращення за 2005-2009 роки інвестиційного клімату в Україні. Підтвердженням цьому він назвав постійне збільшення обсягів іноземних інвестицій в економіку нашої держави до майже 38 млрд. за останні 4 роки. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО звернув особливу увагу на той факт, що в поточному році, незважаючи на кризові явища, в Україну прийшло 3 млрд. інвестицій.

Президент побажав учасникам заходу успішної роботи в Україні з реалізації наших спільних проектів.

*** Компанія Horizon Capital займається інвестуванням в Україні та Молдові. В Україні компанія працює з 1995 року.

Наразі компанія управляє трьома фондами – Фондом підтримки економічних ініціатив у західних Нових незалежних країнах – Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Фондом сприяння розвитку європейських країн, що розвиваються – Emerging Europe Growth Fund (EEGF) та Фондом сприяння розвитку європейських країн, що розвиваються - ІІ – Emerging Europe Growth Fund II (EEGF ІІ).

Інвесторами фондів є представники США та країн-членів ЄС.