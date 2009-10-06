Тимошенко пропонує надати директорам шкіл статус держслужбовців

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне надати директорам середніх освітніх шкіл статус державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила вчора під час відкритого засідання уряду з питань розвитку середньої освіти.

«Це було б логічно, адже директори шкіл – це і є справжні державні службовці, це ті люди, котрі мають стимулюватися всіма можливими засобами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр повідомила, що на сьогодні у сфері середньої освіти працює 20 тисяч 145 директорів шкіл. «Це означає, що нам треба порахувати все, подивитися, як це вплине на фінанси держави, і який обсяг коштів для цього необхідний», - додала вона.