Пинзеник: економіка впаде більше за найпесимістичніші прогнози

Спад економіки України в 2009 році становитиме 15-16%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК сьогодні під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні.

«За показниками року ми вийдемо на 15-16% спаду. Це значно більше, ніж найбільш песимістичні прогнози», – сказав він.

За словами екс-міністра фінансів, державний борг країни поточного року може перевищити 33% внутрішнього валового продукту (ВВП), а дефіцит держбюджету в 2010 році він прогнозує на рівні 15% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в запропонованому Верховній Раді проекті Держбюджету на 2010 рік встановив дефіцит бюджету в розмірі 46,7 млрд. грн., що становить 3,97% ВВП.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України за січень-серпень 2009 року зведено з дефіцитом 14,6 млрд. грн. За вказаний період доходи становили 135,348 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 98,563 млрд. грн.), касові витрати – 149,940 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 116,093 млрд. грн.).

На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 239,215 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 267,677 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено Законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.