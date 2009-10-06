Різанина у павлоградському кафе: 4 чоловіків - у реанімації

У Павлограді внаслідок бійки в кафе, що виникла вночі 5 жовтня, четверо чоловіків віком від 22 до 26 років госпіталізовані до реанімаційного відділення міської лікарні з колото-різаними пораненнями різного ступеня тяжкості.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Дніпропетровській області.

Серед постраждалих – дільничний інспектор міліції Павлоградського міськвідділу міліції, який перебуває у черговій відпустці.

Встановлено, що у зазначеному кафе відпочивали дві компанії, між якими через раптово виниклу сварку виник конфлікт, що переріс в бійку. Серед ініціаторів бійки був 23-річний громадянин Азербайджану, якого вже затримали співробітники сектору карного розшуку Павлоградського міськвідділу міліції.

Вжито заходів зі встановлення та затримання інших співучасників злочину.

Слідчим відділом Павлоградського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ст. ст. 15, 115 ч. 2 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).