У Львові випав сніг, у річках зростає рівень води

Сьогодні у Львові місцями випав перший сніг. Упродовж дня, на території міста та області йдуть сильні опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС України у Львівській області, вночі 14 жовтня на Львівщині пройдуть дуже сильні опади (дощ з переходом в мокрий сніг). Місцями пориви північного вітру 17 – 22 м/с. 14 жовтня на дорогах ожеледиця.

Як зазначається у повідомленні, 13 – 14 жовтня на річках Сян і Дністер спостерігається підйомів рівнів води. Місцями можливий вихід води на заплаву. За дуже сильних дощів можливе формування значного стоку. В горах існує загроза формування селевих потоків.

У свою чергу, Львівська міська ради оприлюднила звернення до мешканців міста, в якому закликає усіх львів‘ян «бути обережними у зв’язку з погіршенням погодних умов та різким похолоданням».