Лазаренко претендує на активи вартістю 100-200 млн. доларів

Екс-прем`єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО претендує на активи в Дніпропетровську загальною вартістю 100-200 млн. дол. за оцінками до кризи.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради фондової компанії «Славутич-Капітал» Геннадій КОРБАН.

За його словами, йдеться про нерухомість в Дніпропетровську, торгівельні, аптечні мережі та інші об`єкти, які перебувають сьогодні у власності тих, хто був бізнес-партнерами П.ЛАЗАРЕНКА, а також його родичів.

«З 2006 року П.ЛАЗАРЕНКО розвинув дуже активну діяльність щодо власності, записаної на своїх бізнес-партнерів, родичів», – сказав Г.КОРБАН.

За його словами, це призвело до корпоративного конфлікту між екс-прем`єр-міністром і його бізнес-партнерами, що і спонукало останніх звернутися за захистом до дніпропетровського бізнесмена В’ячеслава Брагінського.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня близько 9:00 ц центрі Дніпропетровська пролунав вибух. В результаті вибуху загинув бізнесмен В.Брагінський, який проходив в цей час повз будинку. Прокуратура порушила кримінальну справу, попередня причина трагедії – вибуховий пристрій, що спрацював. Слідче управління УМВС у Дніпропетровській області порушило кримінальну справу за п. 5 ч. 2 статті 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.