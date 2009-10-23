Не варто боятися другої хвилі фінансової кризи

Найближчим часом Україні не варто побоюватися другої хвилі фінансової кризи з боку банківської системи.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив керуючий партнер компанії PricewaterhouseCoopers Борис КРАСНЯНСЬКИЙ.

При цьому він уточнив, що прояви кризи можуть бути різними: “Якщо під кризою розуміти хвилю банкрутств, то це один варіант, якщо ж девальвацію гривні, то ми й так живемо в безперервній кризі”.

Що стосується можливих нових банкрутств, то, за його словами, в Україні дійсно існує серйозна проблема неплатежів за банківськими кредитами. “Із загального обсягу кредитів, виданих у країні, близько 25% на сьогоднішній день – це нехороші борги, при цьому банківські резерви створено всього на 12,5% від загального обсягу кредитів. Тобто, ще 12,5% потрібно буде визнати як збитки банків. Але навіть якщо така сума впаде в збитки банків, то це ще не друга хвиля кризи в Україні”, - сказав Б.КРАСНЯНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що не бачить передумов для хвилі банкрутств у зв`язку з великим обсягом проблемних кредитів. “Банки ніколи не зацікавлені в банкрутстві своїх позичальників. Подивіться на реструктуризацію боргів наших великих металургійних компаній за кордоном, йдеться про 3 мільярди доларів, 1 мільярд. Подібна ситуація з реструктуризацією платежів за євробондами, які мають наші компанії-девелопери. Перебуваючи практично у стані дефолту, вони поїздили, поговорили й реструктуризували свої борги. Річ у тому, що західні кредитодавці, як правило, готові реструктурувати борги. Який у них інший вихід – оголосити банкрутом боржника, вступити у власність його активами в Україні. А що потім із ними робити, адже вони до кінця не розуміють того правового середовища, в якому їм доведеться працювати”, - підкреслив експерт і додав: “Зі сторони західних банків я не очікую великого тиску на українських боржників, але українські банки значно краще вміють отримувати свої борги від українських же компаній. Але навіть для них завжди краще отримати назад свої гроші, а не оголосити боржника банкрутом”.

У свою чергу, голова представництва BNP Paribas в Україні Доменік МЕНЮ в інтерв`ю УНІАН зазначив, що очікування другої хвилі кризи в Україні, в першу чергу, пояснюється політичною нестабільністю. “Люди в Україні просто не знають, в якому напрямку рухається держава. У людей немає відповідей на важливі питання, а кожен політик тільки й говорить: сюди погано, туди погано. Врешті-решт, очікування хвилі – це просто психологія людей, які не розуміють куди вони йдуть”, - констатував Д.МЕНЮ, при цьому підкресливши: “Реальних причин для другої хвилі кризи в Україні я не бачу. Звичайно, ключовим питанням залишається стан фінансового сектора, й якби друга хвиля кризи й прийшла, то тільки звідти. Втрати фінансового сектора продовжують зростати, але так відбувається в усьому світі – це нормальний процес, в умовах фінансової кризи. І це не стане причиною її загострення”.

Підбиваючи підсумки, Д.МЕНЮ зазначив відсутність реальної допомоги держави у вирішення проблем українського фінансового сектора.