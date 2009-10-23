Відсьогодні ДАІ підозрюватиме водіїв, які "різко змінюють забарвлення"
Спільна інструкція МВС та МОЗ
Від сьогодні, 23 жовтня 2009 року, набрав чинність зареєстрований Мін‘юстом спільний наказ МВС та МОЗ “Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, наказ, що був виданий 9 вересня 2009 року № 400/666, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 року за № 931/16947.
За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, метою запровадження цього нормативно-правового акта має стати позитивний вплив на безпеку дорожнього руху та забезпечення захисту прав добросовісних водіїв транспортних засобів. Інструкцією також визначено процедуру проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення вищезгаданих ознак.
Міністр зазначив, що указаний нормативно-правовий акт було видано відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про міліцію”, “Про дорожній рух” та “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”. А також - постанови Кабінету міністрів України від 17 грудня 2008 року №1103 “Про затвердження порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду”. Постановою Кабміну, зокрема, визначено, що ознаки стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, установлюються МОЗ і МВС.
Інструкція визначає такі ознаки алкогольного сп’яніння:
- запах алкоголю з порожнини рота;
- порушення координації рухів;
- порушення мови;
- виражене тремтіння пальців рук;
- різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя;
- поведінка, що не відповідає обстановці.
Крім того, Інструкцією визначено наступні ознаки наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції:
- наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп`яніння (крім запаху алкоголю з порожнини рота);
- звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло;
- сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови;
- почервоніння обличчя або неприродна блідість.
При цьому встановлено, що показник концентрації алкоголю в крові не повинен перевищувати 0,2 проміле, що узгоджується з європейським досвідом.
Для порівняння, в різних країнах світу встановлені наступні рівні концентрації алкоголю в крові водія, перевищення яких недопустиме: на Кіпрі рівень алкоголю в крові водія не повинен перевищувати 0,9 проміле; у Великобританії, Ірландії, Люксембурзі, Мальті – 0,8; Австрії, Німеччині, Греції, Іспанії, Франції – 0,5; у Росії – 0,3; Норвегії, Польщі та Швеції – 0,2. В той же час в Угорщині, Румунії, Словаччині, Туреччині, Чехії та Естонії взагалі не допускається наявність алкоголю в крові у водіїв. Такі дані, на запит Міністерства юстиції, були надані Державною автомобільною інспекцією України.