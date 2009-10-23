Міліція розслідує кілька версій стрільби в газеті «Експрес»

На даний час розслідується кілька версій інциденту, який мав місце у редакції львівської газети «Експрес».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Василь ПІСНИЙ.

За його словами, 7 жовтня була створена слідчо-оперативна група, яка займається розслідуванням цієї справи. Експерти вже встановили, що постріли були зроблені з пневматичної зброї.

Як зазначив В.ПІСНИЙ, правоохоронці розглядають кілька версій, не виключаючи хуліганських дій, а також проводять перевірку щодо того, «що постріли могли бути і з середини приміщення».

Він зауважив, що коли працівники міліції приїхали у редакцію, щоб вилучити всю віконну шибу (перед цим було вилучено два уламки скла), куди влучили кулі, то в редакції їм відмовили. Відтак вилучення відбудеться за постановою слідчого. Коли ж будуть готові результати експертизи, то їх, за словами В.ПІСНОГО, буде одразу оприлюднено.

Начальник облуправління міліції вказав на те, що він щодня на оперативній нараді буде заслуховувати хід розслідування справи, яка перебуває на контролі у МВС, і зауважив, що не слід «робити з цього якусь політику».

«Ми готові, в разі необхідності чи погроз журналістам, надати кожному охорону - по два міліціонери. Однак, наскільки мені відомо, на цей момент жодних погроз нікому із журналістів не надходило», - зазначив В.ПІСНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня цього року до працівників міліції надійшла інформація від керівництва газети «Експрес» про виявлення в одній із шибок приміщення редакції на вулиці Володимира Великого, 5-а у Львові кульових отворів. Слідчо-оперативною групою було встановлено, що у склі є отвори від кульок пневматичної зброї.

6 жовтня до правоохоронців надійшла заява від керівництва «Експресу» про те, що у віконному склі рекламного відділу редакції виявлено пробиті пострілами шибки.

Газета "Експрес" на своєму офіційному сайті 22 жовтня опублікувала заяву, у якій ідеться, що “робочi кабiнети журналiстiв "Експресу" втретє обстрiлюють бойовими патронами.

При цьому, за словами оперативного редактора газети Свiтлани МАРТИНЕЦЬ, співробітники редакції стверджують, що пошкоджене кулями скло правоохоронцi для експертизи не вилучали.

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ всебічно і оперативно розслідувати факти обстрілів редакції газети «Експрес».