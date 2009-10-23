СБУ затримала в Криму ще 5 членів екстремістського угруповання

Сьогодні на території Бахчисарайського, Симферопольського, Нижньогірського і Білогірського районів АР Крим у результаті проведення спеціальної операції СБУ спільно з міліцією припинила протиправну діяльність екстремістського угруповання, яке діяло під виглядом релігійної організації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час обшуків у помешканнях керівника та інших членів організації вилучено автомат Калашникова (АК-74) з набоями до нього, вибухівку пластид з електродетонаторами, незареєстровану мисливську рушницю та декілька «обрізів» 16-го калібру, компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Також знайдено пропагандистську літературу екстремістського характеру, роздруківки щодо тактико-технічних характеристик зброї, методики виготовлення та використання саморобних вибухових пристроїв, тактики виживання та ведення бойових дій в умовах гірсько-лісової місцевості та населених пунктів, протидії урядовим спецпідрозділам, карти місцевості та плани екстремістських дій з використанням зброї, що могло становити небезпеку для мирних громадян.

У результаті спільної операції співробітники СБУ та МВС затримали 5 чоловіків, один з яких перебував у розшуку за скоєння кримінального злочину. Наразі проводяться відповідні кримінально-процесуальні дії.

Як повідомлялось раніше, 3 жовтня ц.р. СБУ спільно з міліцією затримала трьох учасників цієї організації, в яких було вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. У гірській місцевості одного з районів Криму виявлено два законспіровані сховища, де екстремісти зберігали вибухівку, холодну зброю, запас харчів та камуфляжного одягу, посібники терористично-диверсійної діяльності. Під час затримання екстремісти чинили збройний опір правоохоронцям, у результаті чого одного з радикалів було легко поранено.

Коментуючи хід операції, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що усі дії і засоби СБУ направлені на недопущення створення на території України екстремістських організацій і незаконних збройних арсеналів, які можуть загрожувати безпеці наших громадян.