Сьогодні у Тернополі розпочався Міжнародний фестиваль субкультур.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під фест урочисто відкрився о 17.00, лицарським турніром. Участь у ньому взяли близько 300 лицарів з різних регіонів України.

Потім гостей фестивалю чекає піротехнічне шоу та виступ гурту “Брати Карамазови”.

Завтра, 25 жовтня, відбудуться фінальні поєдинки лицарських змагань, а також стартує авторалі “Кубок столиці”. Участь у ньому візьмуть 30 учасників. Після ралі, об 11-й годині, відбудуться змагання на кубок Тернополя з автослалому.

О 17-й годині фестиваль завершиться церемонією нагородженням переможців лицарського турніру, авторалі та автослалому.

Проходитиме фестиваль на території аеропорту, зокрема там буде прокладено спеціальну трасу для авторалі загальною довжиною 12 км. Вхід на фестиваль коштує 10 грн.