Європа не може залежати від одного постачальника енергоносіїв

Віце-президент США Джо БАЙДЕН вважає ненормальним, що все постачання європейських країн виходитиме з одного джерела.

«Річ у тому, що у відносинах з Росією ми не вважаємо, що виграш однієї сторони означає програш іншої. Головне, що всім країнам Європи доводиться мати справу і єдиною реальністю, яка полягає в тому, що відсутність енергетичної незалежності не повинна означати абсолютної залежності: ненормально, якщо все постачання країни виходить з одного джерела. У Сполучених Штатах ми давним-давно заборонили монополії, і поява конкуренції - у спільних інтересах; вважаю, що й на користь Росії також», - сказав він в інтерв`ю «Радіо Свобода».

«Саме тому, наприклад, Чехія наполягає на тому, щоб Європейський Союз почав вироблення рішення щодо альтернативних шляхів енергопостачання з країн Центральної Азії. У тому, що стосується газу і нафти, існують різні можливості. Одна з наших найважливіших турбот – альтернативні і відновлювані джерела енергії», - сказав віце-президент. Він зазначив, що провівши 37 років на державній службі, переконався, що «жодна країна не здатна скупити стратегічні активи іншої». У сучасному інтегрованому світі це дуже складно. Але диверсифікація в енергетичній сфері на користь європейських країн, вона в наших інтересах і, вважаю, в російських інтересах також», - сказав Дж.БАЙДЕН.