У Севастополі відбудеться Всеукраїнська олімпіада з російської мови

28-30 жовтня в Севастополі відбудеться 3-я Всеукраїнська міжрегіональна олімпіада з російської мови і літератури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

За його словами, «15 років до цього вся Україна плакала, що в системі олімпіад зі шкільних предметів не проводяться олімпіади з російської мови. Севастополю це більше трьох років тому набридло, ми вступили в переговори з міністром, і спочатку у нас, за нашою ініціативою провели міжрегіональну олімпіаду, а через рік вона стала всеукраїнською, тому що міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК підписав наказ про надання їй цього статусу».

Як сказав В.КАЗАРІН, в олімпіаді візьмуть участь школярі 9-11-х класів. Переможці одержать нагороди не тільки міської держадміністрації, але й нагороди профільного міністерства.

За словами В.КАЗАРІНА, «це до питання про те, хто захищає російську мову, хто не захищає, у нас в місті точаться суперечки, які можна пояснити лише виборчою кампанією, що наближається». Як додав заступник голови виконавчої влади міста, «міськрада пропонує нам підписати якийсь суспільний договір, спрямований на захист російської мови і літератури в севастопольських школах. Неначе вона у цих школах не присутня. У нас реальність якраз інша: у нас у школах на російську мову відводиться 56 годин і 42 години - на українську мову». Як вважає В.КАЗАРІН, «тут, швидше, україномовна громада могла б нам нарікати, що ми обділяємо, з огляду на кількість годин, їх, а не російськомовну громаду».