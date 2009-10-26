Два підлітки загинули у колишній школі

10:47, 26 жовтня 2009
Суспільство
2082 0

Трагедія на Донеччині

У місті Димитров Донецької області на другому поверсі двоповерхової будівлі колишньої школи стався обвал дерев’яного перекриття, внаслідок якого загинули 2 підлітки, обидва 1993 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, діти самовільно розбирали конструкції будівлі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter