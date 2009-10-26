В Іспанії українку звинувачують у вбивстві власного сина
11:02, 26 жовтня 2009Суспільство
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Дитині було два місяці
На півдні Іспанії заарештовано вихідців з колишнього СРСР, молоду подружню пару, за підозрою у вбивстві власного сина.
Двадцятитрирічний росіянин і двадцятирічна українка, прізвище яких не наводиться, проживали постійно у провінції Малага. Вони підозрюються в тому, що били своїх двомісячних синів-близнюків, у результаті чого діти потрапили до лікарні з черепно-мозковими травмами та іншими каліцтвами.
Радник регіонального уряду Андалузії з соціальних питань Ампаро Більбао сказала: «Одне з немовлят померло. Друга дитина, коли видужає, буде відправлена в дитячий будинок».
Як повідомляє поліція, заарештований росіянин вже неодноразово затримувався в Іспанії за бійки на побутовому ґрунті.
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