У Києві «замінували» торговий комплекс «Мандарин-плаза»

Співробітники міліції не виявили вибухівки у столичному торговому комплексі "Мандарин-плаза", про замінування якого о 13.50 телефоном повідомив невідомий.

Як поінформували УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Києві, на місце події виїжджали вибухотехнічні групи, кінологи.

На час обстеження приміщень з торгового комплексу було евакуйовано людей.

Наразі особа, яка телефонувала, встановлюється, заклад розпочав роботу у звичайному режимі.