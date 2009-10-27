У Росії зафіксували перші два випадки смерті від "свинячого" грипу

Причиною загибелі двох жінок, які померли в Читі, став грип А/H1N1, повідомив РІА "Новости" у вівторок головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Оніщенко.

До цього офіційно підтверджених випадків загибелі людей від свинячого грипу в Росії не було.

"Мешканка Забайкальського краю, 29 років, була госпіталізована 19 жовтня. Друга жінка, 50 років, захворіла 19 жовтня і 22 жовтня померла в краєвій лікарні. В обох жінок підтвердили грип А/H1N1", - відзначив Оніщенко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи став саме свинячий грип причиною загибелі двох жінок у Читі, Оніщенко сказав: "Так".

При цьому він додав, що у однієї з жінок також була пневмонія.