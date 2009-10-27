Грип косить українців

У Тернополі продовжено карантин у зв’язку із високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне рішення було прийнято сьогодні на черговому засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії під головуванням заступника міського голови з соціальних питань Романа ЛЕГКОГО.

Під час засідання головний державний санітарний лікар Тернополя Володимир ПАНИЧЕВ повідомив, що станом на 27 жовтня рівень захворюваності на ГРВІ та грипоподібні захворювання у місті становить 255,5 на 10 тисяч населення. За його даними, спостерігається певна стабілізація, адже минулого тижня було зафіксовано ріст захворювань від 172,2 до 268,5 хворих на 10 тисяч населення.

В.ПАНІЧЕВ також констатував зменшення частки дітей у структурі хворих з 50% до 35%.

Разом з тим, начальник міського управління охорони здоров’я Василь БЛІХАР повідомив, що у Тернополі трапилось два летальних випадки, пов’язаних з ускладненням гострих вірусних інфекцій пневмонією.

Основними факторами поширення ГРВІ В.ПАНІЧЕВ назвав кліматичні умови, колективний імунітет, міграцію та низький стан імунопрофілактики, оскільки більшість жителів міста не роблять щеплення від грипу.

На Прикарпатті захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип зростає. Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній санепідемстанції. За їхньою інформацією, ситуація в області щодо ГРВІ та грипу ускладнюється. Так за останні 4 дні за медичною допомогою звернулося понад 5,5 тисячі жителів. Серед захворілих близько 50% - це діти до 14 років.

Найвища захворюваність реєструється в Івано-Франківську, Калуському і Долинському районах. Через високу захворюваність учнів, на карантин закриті одна школа в Городенківському і одна в Косівському районах. Не виключають можливості продовження осінніх канікул. В усіх лікувальних закладах області введені карантинні заходи.

За словами медиків, ситуація ускладнюється тим, що це нові штами грипу і наша імунна система до них не готова. Захворювання супроводжується високою температурою, вираженою інтоксикацією організму і може викликати серйозні ускладнення. Тому медики наполегливо радять при появі перших ознак захворювання залишатися вдома і звертатися до лікарів.

Станом на сьогодні у Львові зареєстровано 5 тисяч 721 випадок захворюваності на грип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Водночас, за його словами, кількість випадків захворювання на грип ще не перейшла межі епідеміологічного порогу.