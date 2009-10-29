У ЄЦ вимагають прикрити «наймасштабнішу корупційну схему»

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає парламент якнайшвидше розглянути законопроект про державні закупівлі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Законопроект про державні закупівлі парламент слід розглянути вже наступного тижня. Не можна допускати, аби суми, що дорівнюють п‘ятій частині доходів державного бюджету, ділилися в ручному режимі», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи інформацію про те, що Кабмін у закритому режимі дозволив держзакупівлі на суму 52 млрд. грн. без проведення тендера.

«Державні закупівлі завжди були джерелом корупції, яка досягла жахливого розмаху за існування сумнозвісної Тендерної палати. Тому не можна допустити, щоб в умовах, коли для держави важлива кожна копійка, питання десятків мільярдів вирішувалося у закритих чиновницьких кабінетах», – наголосив політик.

Він також нагадав, що з початку року у парламентському комітеті з питань економічної політики опрацьовується законопроект, який був розроблений представниками Міністерства економіки та Світового банку. «За свідченнями експертів, цей законопроект передбачає цивілізовані правила гри у сфері державних закупівель, без тендерного рейдерства та різновидів тендерних палат. Але пройшов вже майже рік, а найбільш масштабна корупційна схема в державі продовжує приносити надприбутки ділкам від влади», – сказав лідер ЄЦ.

Політик зазначив, що “Єдиний Центр” постійно наголошував на потребі наведення порядку у сфері використання державних коштів. «Державні закупівлі – це не лише питання виконання державою своїх функцій, це – потужний інструмент стимулювання економіки, який у кризовий період є чи не єдиним дієвим засобом підтримки окремих галузей», - наголосив І.КРІЛЬ.