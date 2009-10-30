Як вберегтися від грипу А/Н1N1

Кабінет міністрів України оприлюднив докладну інформацію і рекомендації щодо профілактики, виявлення і лікування грипу А/Н1N1.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН управлінням у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України “Пам’ятці щодо грипу типу А/Н1N1”.

З метою попередження зараження грипом А/H1N1 необхідно: уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції; обмежити відвідини місць великого скупчення людей; часто провітрювати приміщення; часто мити руки з милом; прагнути не торкатися очей, носа або рота немитими руками; уникати обіймів, поцілунків і рукостискань; прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути; якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів.

З метою запобігання розповсюдженню грипу у дитячих установах необхідно: під час епідемічного підйому захворюваності на грип нових дітей у дошкільні установи не приймати; виключати переведення дітей із групи в групу; припинити відвідування дитячої установи сторонніми особами; в дошкільних установах велике значення має щоденний огляд дітей при їхньому приході до неї зранку, і при щонайменших ознаках захворювання діти в колектив не приймаються; приміщення, в якому знаходяться діти, повинні бути добре вентильованими, їх необхідно провітрювати декілька разів протягом дня; необхідне вологе прибирання приміщень не менше двох разів на день; необхідно дотримання дітьми правил особистої гігієни (часте миття рук протягом дня); на час епідемії (пандемії) персонал установи повинен носити марлеві пов’язки; персонал установи повинен бути щеплений проти сезонного або грипу А/Н1N1 (при наявності вакцини); особам, що були в контакті з дитиною, у якої підтверджений діагноз грипу А/Н1N1, необхідно провести курс хіміопрофілактики озельтамівіром; на час епідемії (пандемії) дитячі установи закриваються.

Щоб попередити зараження дітей грипом батьки повинні: навчити дітей часто мити руки з милом протягом 20 секунд; навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора - два метри; залишати хворих дітей повинні вдома (не відвідувати дошкільні установи і школи); утримуватися від відвідин місць скупчення людей.

Якщо дитина захворіла на грип, необхідно: при перших ознаках захворювання дитину покласти у ліжко і викликати лікаря; залишити хвору дитину вдома, окрім тих випадків, коли їй потрібна термінова медична допомога; хворого необхідно розташувати в окремій кімнаті або огородити ширмою, виділити йому індивідуальний посуд, рушник, предмети особистої гігієни; не допускати контакту хворого із здоровими членами сім`ї, окрім тих, хто доглядає за ним; особа, що доглядає за хворим, повинна носити двошарову марлеву пов`язку або разову маску, яку потрібно міняти кожні 4 години; після кожного контакту з хворим необхідно ретельно мити руки з милом; маска повинна бути або одноразовою, яку після зміни викинути в корзину, або багаторазовою, яку після прання необхідно ретельно прасувати гарячою праскою; проводити провітрювання приміщення декілька разів на добу; щодня робити вологе прибирання приміщень оселі; повітря в приміщеннях повинне бути достатньої вологості; мати разові носові серветки і корзину для використаних серветок в межах досяжності хворого; створити хворій дитині комфортні умови – вкрай важливим є спокій, постільний режим; якщо у дитини лихоманка, то їй необхідно дати жарознижуючі ліки (препарати парацетамолу або ібупрофену), після цього викликати лікаря; до приходу лікаря давати дитині пити багато рідини (сік, негазована вода, морс, компот тощо); не слід займатися самолікуванням – відповідне медикаментозне лікування хворому призначає тільки лікар.

При таких ознаках захворювання у дитини необхідно негайно звернутися за медичною допомогою: прискорене або утруднене дихання; синюшність навкруги рота, інших шкірних покровів; поява на тілі дитини крововиливів (навіть дуже маленьких), носової кровотечі; висока температура тіла; відмова від пиття; неможливість розбудити дитину або відсутність її реакції на звертання; надмірне збудження дитини або поява судом; поява блювоти, частого рідкого стільця; скарги на сильний головний біль; відсутність сечовипускання або сліз під час плачу.