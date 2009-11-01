ГУБОЗ накрив злочинців, які підробляли документи на виїзд у США

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з Дипломатичною службою безпеки США та працівниками ФБР в Україні та Сполучених Штатах одночасно провели спільну скоординовану операцію, у ході якої припинено діяльність транснаціонального злочинного угруповання, учасники якого займались підробленням документів та незаконним переправленням осіб через державний кордон України до США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до складу угруповання в США входили майже 20 громадян цієї країни, які є вихідцями з країн СНД, а на території України 5 осіб.

Працюючи під прикриттям, працівники ФБР та ГУБОЗу встановили, що члени угруповання забезпечували охочих потрапити до Штатів офіційними документами шляхом їх підробки. Це надавало змогу українцям потрапити на територію США за офіційними візами, по закінченню яких вони там і залишались.

За такі послуги зловмисники отримували з кожної особи 12 тис. доларів. На сьогодні вже встановлено понад 40 осіб, які протягом 2009 року виїхали до США за цією злочинною схемою.

На підставі зібраних матеріалів Слідчим управлінням ГУ МВС України в м. Києві була порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст.190 «Шахрайство» та ст.358 «Підроблення документів групою осіб» Кримінального Кодексу України.