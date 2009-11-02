Нафтогаз через грип відмовився підходити до преси

НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з рішенням Кабінету Міністрів України про відміну масових заходів під час епідемії грипу відмінив заплановані підходи до преси представників компанії під час Міжнародного нафтогазового форуму «Нафта і газ 2009», який пройде 3-5 листопада в Міжнародному виставковому центрі в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що НАК «Нафтогаз України» на форумі «Нафта і газ 2009» буде презентована лише виставковим стендом. «Заплановані підходи до преси представників компанії скасовано», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня ц.р. український уряд оголосив карантин у дев`яти західних областях України: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькій.

Станом на 2 листопада в Україні зареєстровано 255 тисяч хворих на грип і ГРВІ, з них 15 тисяч госпіталізовано. Офіційно в Україні підтверджено 22 випадки захворювання на грип A/H1N1.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 170 хворих, 67 осіб померли (з них 29 – у Львівській, 14 – у Тернопільській, 12 – в Івано-Франківській областях).

При цьому, за даними Міністерства охорони здоров`я, минулого року з діагнозом «пневмонія» в Львівській області померли 245 людей, у Тернопільській – 89, в Івано-Франківській – 88 людей.