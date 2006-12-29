Україна відкриє на кордоні з Румунією пункт пропуску «Солотвин»

Кабінет Міністрів України видав розпорядження (від 27 грудня 2006 р. № 641-р) відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон з Румунією «Солотвіне».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, пункт пропуску буде відкритий для автомобільного (для пасажирських перевезень транспортними засобами вантажопідйомністю до 3,5 тонни з кількістю посадочних місць не більше 9, включаючи місце водія) і пішохідного сполучення з постійним і цілодобовим режимом функціонування.

Довідка УНІАН. На сьогодні на державному кордоні з Румунією діють пункти пропуску: Килія, Шепіт, Руська, Красноєльськ, Біла Криниця, Вадул-Сирет, Порубне, Дяковці, Дякове, Хижа, Тересва, Ділове, Рахів (пункт контролю).