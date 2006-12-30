Мінфін достроково викупив облігації внутрішньої позики у Ощадбанку

Міністерство фінансів України здійснило достроковий викуп облігацій внутрішньої державної позики у ВАТ „Ощадбанк” майже на 120 млн. грн. з дохідністю 10% і погашенням у 2007 році за ціною, що відповідає номінальній дохідності облігацій.

Як повідомили УНІАН у Мінфіні, проведення такої операції стало можливим завдяки вдало проведеним Міністерством фінансів зовнішнім запозиченням за ставками, які нижчі, ніж на внутрішньому ринку, та завдяки забезпеченню додаткових надходжень до державного бюджету.

Середньозважена дохідність запозичень 2006 року становить 5,74% (в 2005 році середньозважена дохідність запозичень становила 6,06%).

Таким чином, завдяки викупу більш дорогих фінансових інструментів, доходність яких значно вища, ніж середньозважена дохідність запозичень, Міністерство фінансів зекономило бюджетні кошти на суму близько 2,2 млн. грн.