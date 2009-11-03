Генпрокуратура: на території Артеку шість гуртожитків для гостей

Генеральна прокуратура зазначає, що в “Артеку” виховний процес забезпечено на належному рівні і створено безпечні умови для перебування дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, такий висновок зроблено прокуратурою Криму, яка за дорученням Генеральної прокуратури України провела перевірку з виїздом до МДЦ «Артек» додержання законодавства щодо забезпечення прав дітей на належні і безпечні умови оздоровлення, відпочинку, здобуття освіти та всебічний розвиток, виховання, медичну допомогу.

До перевірки було залучено спеціалістів міністерств у справах молоді, сім’ї та гендерної політики, освіти і науки, охорони здоров’я Криму. У перевірці також брали участь державні інспектори з охорони праці, пожежного нагляду, а також спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, захисту прав споживачів.

У прес-службі Генпрокуратури нагадали, що у Міжнародному дитячому центрі «Артек» 10 таборів. Один з них, «Алмазний», з 2004 року знаходиться на реконструкції. Усі одночасно можуть приймати 3600 дітей. На момент перевірки працює два табори: «Кришталевий» та «Янтарний», у яких на оздоровленні перебувають 724 дитини.

Діти направляються на оздоровлення і відпочинок до «Артеку» за путівками. Цього року на комерційній основі їх реалізовано 4 тис. 575. За державні кошти придбано 17,7 тис. таких путівок на суму 73,4 млн. грн. грн. Їх отримали діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, обдаровані діти та інші, які мають високі досягнення у навчанні.

Діти приїжджають до «Артеку» організованими групами у супроводі представника обласного управління у справах сім’ї, молоді та спорту. Супровід дітей забезпечується безпосередньо до місця відпочинку, де кожен з них проходить попередній ретельний медичний огляд медперсоналом табору та отримує артеківську форму. Завдяки належній організації прийому дітей створено умови для безпечного перебування упродовж усього часу відпочинку.

Діяльність таборів забезпечується персоналом у складі 1600 осіб. Улітку додатково приймаються на роботу за строковими трудовими угодами 850 осіб. Серед співробітників 240 осіб з повною вищою освітою, 120 студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Усі працівники пройшли інструктаж з питань безпеки життя і здоров’я дітей та мають досвід роботи з дітьми.

У закладі функціонує психологічна служба. Крім того, кожний табір додатково забезпечено психологом, який проводить індивідуальну роботу з дітьми.

До «Артеку» приймаються діти віком від 9 до 16 років. Умови розміщення та перебування у таборі визначаються з урахуванням вікових та фізіологічних особливостей. Порядок перебування дітей регламентовано 30 окремими інструкціями. Однією з умов безпечного перебування дітей є об’єднання їх у загони кількістю від 24 до 28 дітей одного віку. За кожним дитячим загоном закріплено 3 педагоги-організатори, які перебувають з дітьми цілодобово. Забезпечено денне і нічне чергування у загонах безпосередньо на поверхах корпусів та на території. Така організація роботи персоналу таборів дає можливість постійно контролювати місце знаходження і переміщення дитини, особливо під час масових заходів або відвідування індивідуальних секцій і гуртків.

Територія кожного табору охороняється працівниками служби охорони «Артеку». Також за графіком патрулюється співробітниками міліції.

Цілодобовий контроль за дітьми поєднується зі щоденними спостереженнями за їхнім психоемоційним станом, станом здоров’я і поведінкою. Така індивідуальна робота з вихованцями ведеться у кожному загоні та оформлюється документально. Завдяки цьому кожна дитина вчасно отримує необхідну допомогу. Постійно відбувається зв’язок з батьками, які можуть у будь-який час дізнатись про стан дитини безпосередньо від педагога-організатора.

Забезпечено безпечні умови переміщення дітей під час виїзних екскурсій, які здійснюються обов’язково у супроводі машини ДАІ та швидкої допомоги.

Педагогічна діяльність «Артеку» та виховна робота з дітьми спрямована на розвиток їхньої особистості, творчого потенціалу. Кожна зміна, що триває 21 добу, має певну тематику, до чого ретельно готуються педпрацівники та педагоги-організатори. Серед заходів - програми з національно-патріотичного виховання, соціальної спрямованості, для дітей з обмеженими можливостями, творчого, культурного та науково-технічного розвитку, підтримки національних традицій, спортивні. Тематикою змін охоплюються міжнародні кінофестивалі, літературні, етнографічні фестивалі, конкурси і змагання.

Вихованці максимально залучаються до заходів різного рівня, від справ у загоні до загальноартеківських заходів, упродовж всієї доби. Особливе місце приділяється колективним заходам, де діти можуть проявити свою індивідуальність.

За відсутності педагогічної ради, наявність якої згідно із законодавством обов’язкова, результати заходів обговорюються на нарадах педагогічних працівників. Аналізуються досягнення і проблеми, що виникали протягом зміни для вжиття заходів щодо покращення роботи.

Також встановлено, що на території МДЦ «Артек» розміщено 6 гостьових гуртожитків («Скельове», «Адалари», «Кипарисне», «Тюльпан», «Ландиш», «Береза»), а також 2 гостьові корпуси («Артек» і «Аю-Даг»).

Вказані об’єкти входять до складу служби готельного господарства центру. Використовуються для тимчасового проживання громадян з харчуванням та наданням додаткових платних послуг.

У ході перевірки з’ясовано, що ті, хто працює з дітьми, у вказаних гуртожитках готельного типу не проживають. Там можуть проживати батьки, що супроводжують дітей на відпочинок. Також розміщуються гості, які приїжджають до «Артеку» на запрошення взяти участь у тематичних змінах або відпочиваючі.

На сьогодні усупереч вимогам законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про туризм» статус цих об’єктів документально не визначено, відсутнє положення про них.

Крім того, потребує суттєвих змін статут МДЦ «Артек», оскільки деякі положення не відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема щодо створення та функціонування готельних комплексів, спільних підприємств, відчуження або передачі в оренду та заставу майнових об’єктів та комплексів центру.

За результатами перевірки прокуратурою АРК внесено подання керівництву МДЦ «Артек» щодо усунення виявлених порушень закону.