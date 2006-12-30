Мінськ заявив про досягнення домовленості з Газпромом

Білоруська влада повідомила про досягнення домовленості з російським концерном "Газпром" щодо питання про ціну на газ, передає AFP.

"Узгоджена ціна постачань газу до Білорусі та транзиту (газу до Європи - прим. Lenta.Ru)", - заявив у суботу в Мінську прес-секретар прем`єр-міністра республіки Білорусь Олександр Тимошенко.

При цьому він не уточнив конкретної вартості постачання газу, а також додав, що сторони домовилися про умови оплати російською стороною 50% акцій компанії "Білтрансгаз".

Натомість офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов заявив, що говорити про досягнення угоди "передчасно", і додав, що "домовленість існує тоді, коли під нею поставлені підписи".

Лента.ру