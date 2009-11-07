На Луганщині перевищено епідемічний поріг

У Луганській області станом на 18.30 6 листопада зареєстровано перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Луганській області, рівень захворюваності в регіоні в цілому становить 79,2 на 10 тисяч населення при епідемічному порозі 42,9 на 10 тисяч населення (поріг захворюваності перевищено на 84% або у 1,8 рази).

Всього за тиждень на ГРВІ на Луганщині захворіло 18 тисяч 55 осіб.