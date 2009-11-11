Міністерство: на час карантину школи відключено від тепла

У ряді областей України навчальні заклади відключено від тепла у зв`язку з карантином.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України – начальник Держжитлокомунінспекції Олександр МАЗУРЧАК.

«На сьогодні ми маємо близько двох десятків в окремих містах локальних аварій, проривів теплотрас, на яких у робочому порядку проводяться ремонтні роботи. І маємо відключення закладів, в першу чергу навчальних, пов`язані з карантином. Вони сьогодні, у зв`язку з тим, що дітей немає, припинили свою роботу», - сказав він.

За даними О.МАЗУРЧАКА, практично всі міста мають сьогодні ліміти на газ, підключають житлові будинки. При цьому проблеми з підключенням житлових будинків до тепла є в Луганській області, п`ять міст якої пізно одержали ліміти.

«Погодні температурні умови дали можливість донині не включати опалювання в Криму. Тому південь України, у зв`язку з такими температурними умовами, відключено», - додав О.МАЗУРЧАК.

Серед головних проблем нинішнього опалювального сезону він назвав заборгованість за газ і отримання лімітів на газ. На сьогодні найбільші борги за газ - у Дніпропетровській (498 млн. грн.), Донецькій (416), Харківській, Луганській, Запорізькій (181 млн. грн.) областях і в місті Києві.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня п.р. Кабінет міністрів ввів карантин у дев`яти західних областях України: у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькій. У навчальних закладах цих областей оголошені тритижневі канікули.