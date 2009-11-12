В Україну приїхав праправнук гетьмана Розумовського
08:59, 12 листопада 2009Суспільство
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Пан Олександр живе у Відні
В Україну приїхав граф Олександр Розумовський. Праправнук останнього українського гетьмана Кирила Розумовського успадкував від знаменитого предка статуру і невгамовну спрагу до знань.
Олександр Розумовський живе у Відні. Після падіння Австро-Угорської імперії там скасували дворянські титули. Але кайзер, як виняток, дозволив Розумовським зберегти високе звання.
Граф побував на малій батьківщині в Батурині, де нині відновили гетьманський палац. Про династію Розумовських граф розповів «Фактам». «Важливо, щоб мене поважали не за мій титул, а за мої людські якості й життєві досягнення», - каже Олександр Розумовський.
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