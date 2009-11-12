В Україну приїхав праправнук гетьмана Розумовського

В Україну приїхав граф Олександр Розумовський. Праправнук останнього українського гетьмана Кирила Розумовського успадкував від знаменитого предка статуру і невгамовну спрагу до знань.

Олександр Розумовський живе у Відні. Після падіння Австро-Угорської імперії там скасували дворянські титули. Але кайзер, як виняток, дозволив Розумовським зберегти високе звання.

Граф побував на малій батьківщині в Батурині, де нині відновили гетьманський палац. Про династію Розумовських граф розповів «Фактам». «Важливо, щоб мене поважали не за мій титул, а за мої людські якості й життєві досягнення», - каже Олександр Розумовський.

ICTV