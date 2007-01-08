МЗС Білорусі наполягає на правах власника
Та спростовує всі звинувачення
Республіка Білорусь не припиняла прокачування нафти територією країни транзитом до третіх держав, тиск на вході нафтопроводу "Дружба" на території Білорусі було знижено не з вини білоруської сторони. Про це говориться в коментарі начальника управління інформації – прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія ПОПОВА, розміщеному на офіційному сайті міністерства.
У повідомленні А.ПОПОВА нагадується, що Республіка Білорусь є власником магістральних нафтопроводів, що проходять її територією. «Виходячи з цього, Уряд Республіки Білорусь постановою від 31 грудня 2006 року № 1798 запровадив митне оформлення нафти, що переміщується через територію Республіки Білорусь магістральним нафтопроводом», - наголошується в повідомленні. При цьому зазначається, що цей збір за транспортування нафти було введено у зв`язку з діями Уряду Російської Федерації, «який 8 грудня 2006 р. в односторонньому порядку без відповідного повідомлення Республіки Білорусь прийняв постанову, згідно з якою з 1 січня 2007 р. на нафту, що поставляється в Республіку Білорусь, введено вивізний митний збір. Тим самим Російська Федерація порушила цілий ряд як дво-, так і багатосторонніх угод про нестягнення митного збору у взаємній торгівлі».
Як наголошується в офіційному коментарі, «такі односторонні дії російської сторони, крім порушення норм міжнародного права, зруйнували сталі комерційні зв`язки та істотно погіршили економічний стан нафтопереробної галузі Республіки Білорусь».
У зв`язку з цим, наголошується в повідомленні, уряд Республіки Білорусь вимушений вжити заходів, щоб запобігти завданню економічної шкоди Республіці Білорусь, виникненню дефіциту найважливіших паливно-енергетичних ресурсів.
Згідно з повідомленням, білоруська сторона готова вести конструктивний діалог щодо врегулювання питань поставок нафти в Республіку Білорусь, аж до скасування введених компенсуючих заходів, за умови усунення причин, що їх спричинили.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 8 на 9 січня припинено транспортування нафти нафтопроводом «Дружба». У зв`язку з цим нафта не надходить до Польщі, ФРН.
Раніше поставки нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів. Москва з 1 січня 2007 р. ввела мито у розмірі 180,7 дол./т нафти. 3 січня ц.р. стало відомо, що Білорусь також з 1 січня 2007г. ввела мито у розмірі 45 дол./т на транспортування російської нафти територією республіки. За минулий рік обсяги транзиту нафти через Білорусь становили більш як 90 мільйонів тонн.