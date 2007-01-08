МЗС Білорусі наполягає на правах власника

Республіка Білорусь не припиняла прокачування нафти територією країни транзитом до третіх держав, тиск на вході нафтопроводу "Дружба" на території Білорусі було знижено не з вини білоруської сторони. Про це говориться в коментарі начальника управління інформації – прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія ПОПОВА, розміщеному на офіційному сайті міністерства.

У повідомленні А.ПОПОВА нагадується, що Республіка Білорусь є власником магістральних нафтопроводів, що проходять її територією. «Виходячи з цього, Уряд Республіки Білорусь постановою від 31 грудня 2006 року № 1798 запровадив митне оформлення нафти, що переміщується через територію Республіки Білорусь магістральним нафтопроводом», - наголошується в повідомленні. При цьому зазначається, що цей збір за транспортування нафти було введено у зв`язку з діями Уряду Російської Федерації, «який 8 грудня 2006 р. в односторонньому порядку без відповідного повідомлення Республіки Білорусь прийняв постанову, згідно з якою з 1 січня 2007 р. на нафту, що поставляється в Республіку Білорусь, введено вивізний митний збір. Тим самим Російська Федерація порушила цілий ряд як дво-, так і багатосторонніх угод про нестягнення митного збору у взаємній торгівлі».

Як наголошується в офіційному коментарі, «такі односторонні дії російської сторони, крім порушення норм міжнародного права, зруйнували сталі комерційні зв`язки та істотно погіршили економічний стан нафтопереробної галузі Республіки Білорусь».

У зв`язку з цим, наголошується в повідомленні, уряд Республіки Білорусь вимушений вжити заходів, щоб запобігти завданню економічної шкоди Республіці Білорусь, виникненню дефіциту найважливіших паливно-енергетичних ресурсів.

Згідно з повідомленням, білоруська сторона готова вести конструктивний діалог щодо врегулювання питань поставок нафти в Республіку Білорусь, аж до скасування введених компенсуючих заходів, за умови усунення причин, що їх спричинили.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 8 на 9 січня припинено транспортування нафти нафтопроводом «Дружба». У зв`язку з цим нафта не надходить до Польщі, ФРН.

Раніше поставки нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів. Москва з 1 січня 2007 р. ввела мито у розмірі 180,7 дол./т нафти. 3 січня ц.р. стало відомо, що Білорусь також з 1 січня 2007г. ввела мито у розмірі 45 дол./т на транспортування російської нафти територією республіки. За минулий рік обсяги транзиту нафти через Білорусь становили більш як 90 мільйонів тонн.