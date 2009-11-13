Чоловік у марлевій пов'язці викрав з банку велику суму
11:19, 13 листопада 2009Суспільство
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У Запоріжжі пограбували Індексбанк
У Запоріжжі скоєне пограбування відділення "Індексбанку".
Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, 12 листопада близько 18.30 невідомий увійшов до відділення банку, розташованого в центрі Жовтневого району Запоріжжя (проспект Леніна, 92) і, погрожуючи працівникам банку застосуванням зброї, заволодів крупною сумою.
За словами співрозмовника агентства, грабіжник був одягнений у чорну куртку і чорну кепку. Більша частина чоловікового обличчя була закрита марлевою пов`язкою.
Зловмиснику вдалося зникнути до приїзду правоохоронців. На даний момент ведеться його розшук.
Точна сума викраденого встановлюється.
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