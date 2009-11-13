Чоловік у марлевій пов'язці викрав з банку велику суму

У Запоріжжі скоєне пограбування відділення "Індексбанку".

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, 12 листопада близько 18.30 невідомий увійшов до відділення банку, розташованого в центрі Жовтневого району Запоріжжя (проспект Леніна, 92) і, погрожуючи працівникам банку застосуванням зброї, заволодів крупною сумою.

За словами співрозмовника агентства, грабіжник був одягнений у чорну куртку і чорну кепку. Більша частина чоловікового обличчя була закрита марлевою пов`язкою.

Зловмиснику вдалося зникнути до приїзду правоохоронців. На даний момент ведеться його розшук.

Точна сума викраденого встановлюється.