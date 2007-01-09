У Донецьку страйкують 6 тисяч шахтарів

Сьогодні в Донецьку близько 6 тисяч гірників державного шахтоуправління "Донбас" розпочали страйк. До складу шахтоуправління входять три шахти - "Комунарська", "Щегловська" і "Глибока".

Як повідомив УНІАН голова Незалежної профспілки гірників ш/у "Донбас" Валерій БОГАТІЩЕВ, страйк розпочався сьогодні о 9 годині ранку, з ранкової зміни.

За словами В.БОГАТІЩЕВА, фактично, гірники розпочали страйк 30 грудня 2006 року. Утім через те, що Міністерство вугільної промисловості України виконало їхню вимогу щодо негайного погашення заборгованості по зарплаті (не менше 8 млн. грн.), страйк було припинено.

В.БОГАТІЩЕВ уточнив, що гірники також вимагають від міністерства затвердження самостійного статусу шахт (невключення їх до складу "Макіївугілля", як планує міністерство), а також погашення банківського кредиту, який шахтоуправління брало під гарантії держави. В.БОГАТІЩЕВ також зазначив, що в грудні шахтоуправління було позбавлене законних держдотацій у розмірі 1,7 млн. грн.

Через те, що інші вимоги не були виконані, трудові колективи прийняли рішення відновити страйк.

В.БОГАТІЩЕВ зазначив, що під час страйку на шахтах не вестимуться видобувні і прохідницькі роботи. Задіяні будуть тільки служби, які підтримують виробки в робочому стані.