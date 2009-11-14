На Донеччині 43% школярів навчаються українською мовою

У Донецькій області 43,2% школярів навчаються державною мовою, що на 3% більше, ніж минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

На сьогодні в області діють 369 українських шкіл, де навчаються 57,3 тис. дітей. Крім того, для 90,5 тис. школярів викладання ведеться українською мовою в школах з двома мовами навчання.

Таким чином, чисельність тих, хто навчається державною мовою становить 147,8 тис., а їх питома вага в загальному контингенті школярів (без спеціальних шкіл-інтернатів) становить 43,2%.

Рік тому українською мовою в школах регіону навчалися 40,2% дітей, а в 2000/2001 навчальному році – 13,9%.