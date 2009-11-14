Тимошенко: сьогодні бюджет в цілому дотягує до 43-45% від плану

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла підприємствам хімічної промисловості найближчим часом вирішити питання про відшкодування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в Сєвєродонецьку на нараді, присвяченій аналізу ситуації в хімічній галузі України.

«Вже до кінця цього місяця ми зможемо деякі істотні кроки зробити (з відшкодування ПДВ)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день проблеми з відшкодуванням ПДВ пов`язані з економічною кризою, в результаті якої істотно скоротилися надходження до бюджету від податку на прибуток.

«Це стосується всіх галузей економіки. І те, що сьогодні бюджет (з надходжень – УНІАН) в цілому по всій країні дотягує до 43-45% від плану, безумовно, відбивається і на відшкодуванні ПДВ», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила Державній податковій адміністрації України скласти графік відшкодування ПДВ кожному підприємству хімічної галузі з тим, щоб до кінця року була можливість повністю відшкодувати їм цей податок.