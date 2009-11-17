Від прокурорів вимагають кримінальних справ проти керівників банків

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО зобов’язав підлеглих до 1 грудня перевірити наявність у банківських установах систем охорони і порушити кримінальні справи у разі їх відсутності стосовно керівників банків за службову недбалість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на координаційній нараді працівників прокуратури і правоохоронних органів щодо посилення протидії крадіжкам, грабежам і розбоям.

«Я неодноразово говорив, що необхідно порушувати кримінальні справи стосовно керівників банків за службову недбалість, оскільки саме невиконання службовими особами елементарних заходів захисту призводить до розбійних нападів на фінансові установи. Прокурорам вимагаю до 1 грудня повернутися до цього питання і провести перевірку і порушити кримінальні справи… Треба показати суспільству, що банкіри теж мають відповідати», - підкреслив О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому він зазначив, що буде персонально питати з прокурорів щодо їхнього реагування в разі відсутності в банківських установах систем захисту.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підтримав ініціативу генпрокурора. При цьому він зауважив, що Верховна Рада не розглядає спеціально розроблений з цього приводу законопроект, а НБУ, не дивлячись на неодноразові звернення і прохання з боку МВС, не надає відповідних доручень банкам.

«У мене таке враження, що вони (керівники банків) згодні з тим, щоб їх грабували, і не вживають відповідних заходів охорони… Ніколи злочинці не зупиняються на одному вдалому розбої», - зазначив міністр.