Усі приватні аптеки в Києві через три місяці матимуть пандуси

Протягом трьох місяців всі приватні аптеки Києва будуть облаштовані пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне доручення дав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після засідання Міського комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

На засіданні зазначалось, що у місті в рамках виконання програми «Безбар’єрне середовище» тривають роботи з облаштування пандусів та з’їздів, пониження рівня тротуарів перед пішохідними переходами, встановлення звукових світлофорів, встановлення спеціальних ліфтів у надземних пішохідних переходах тощо.

За інформацією, озвученою комунальною корпорацією «Київавтодор», протягом поточного року виконано 1 тис. 722 пониження бордюрного каменю. Загалом до 2011 року планується провести 7 тис. 248 таких понижень. Крім того, у столиці 7 надземних переходів обладнані ліфтами.

За даними КП «Київський метрополітен», на всіх станціях столичного метро встановлені орієнтири для людей з вадами зору, 617 вагонів рухомого складу облаштовані інформаційними моніторами для людей з вадами слуху. Також 46 станцій метро облаштовані інформаційними звуковими моніторами. Крім того, 119 підземних переходів облаштовані колясочними з’їздами.

Перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, у свою чергу, поінформувала, що на муніципальному телеканалі ТРК «Київ» з лютого 2009 року запровадили супровід інформаційних програм сурдоперекладом. Зокрема, із сурдоперекладом виходить програма «Столиця» та випуски новин.