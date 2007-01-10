Відбудеться прес-тур до Житомира, де відзначатимуть 100-річчя з дня народження академіка Корольова

12 січня відбудеться прес-тур до м.Житомира, присвячений урочистим заходам з нагоди 100-річчя з дня народження академіка С.Корольова. В програмі прес-туру передбачено: -Урочисте покладання квітів до пам ятника С.П.Корольову -Відвідання дому-музею, місця де народився С.П. Корольов -Відвідання Житомирського музею космонавтики ім С.П. Корольова, експозиції космічної техніки. (Музей – єдине місце в Україні, де є лунний грунт). -Відвідання Житомирського військового інституту радіоелектроники ім. С.П. Корольова -Концерт дитячого клубу "Козаченьки", підведення підсумків "Космічної вікторини" В урочистостях візьмуть участь: - Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій Павленко - Голова Житомирської обласної ради Ірина Синявська - Керівництво міста та області Екскурсію в музеї проведе директор Музею космонавтики ім. С.П.Корольова, кандидат історичних наук Ольга Копил. ТЕЛЕФОН ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ 8 067 579 04 26, ВИЇЗД ВІД СТ. М. ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВ, 12 СІЧНЯ В 7- 30.

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