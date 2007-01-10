Відбудеться прес-тур до Житомира, де відзначатимуть 100-річчя з дня народження академіка Корольова

18:02, 10 січня 2007
Суспільство
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12 січня  відбудеться прес-тур до м.Житомира, присвячений урочистим заходам з нагоди 100-річчя з дня народження академіка С.Корольова. 

 В програмі прес-туру  передбачено:

-Урочисте покладання квітів до пам ятника С.П.Корольову

-Відвідання дому-музею, місця де народився С.П. Корольов

-Відвідання Житомирського музею космонавтики ім С.П. Корольова, експозиції космічної техніки. (Музей – єдине місце в Україні, де є лунний грунт).

-Відвідання Житомирського військового інституту радіоелектроники ім. С.П. Корольова

-Концерт дитячого клубу "Козаченьки", підведення підсумків "Космічної вікторини"

В урочистостях візьмуть участь:

- Голова Житомирської обласної державної адміністрації

Юрій Павленко

- Голова Житомирської обласної ради

Ірина Синявська

 - Керівництво міста та області

Екскурсію в музеї проведе директор Музею космонавтики ім. С.П.Корольова,  кандидат історичних наук  Ольга Копил.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ 8 067 579 04 26, ВИЇЗД ВІД

СТ. М. ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВ, 12 СІЧНЯ  В 7- 30.

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