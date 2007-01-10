Відбудеться прес-тур до Житомира, де відзначатимуть 100-річчя з дня народження академіка Корольова
12 січня відбудеться прес-тур до м.Житомира, присвячений урочистим заходам з нагоди 100-річчя з дня народження академіка С.Корольова.
В програмі прес-туру передбачено:
-Урочисте покладання квітів до пам ятника С.П.Корольову
-Відвідання дому-музею, місця де народився С.П. Корольов
-Відвідання Житомирського музею космонавтики ім С.П. Корольова, експозиції космічної техніки. (Музей – єдине місце в Україні, де є лунний грунт).
-Відвідання Житомирського військового інституту радіоелектроники ім. С.П. Корольова
-Концерт дитячого клубу "Козаченьки", підведення підсумків "Космічної вікторини"
В урочистостях візьмуть участь:
- Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Юрій Павленко
- Голова Житомирської обласної ради
Ірина Синявська
- Керівництво міста та області
Екскурсію в музеї проведе директор Музею космонавтики ім. С.П.Корольова, кандидат історичних наук Ольга Копил.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ 8 067 579 04 26, ВИЇЗД ВІД
СТ. М. ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВ, 12 СІЧНЯ В 7- 30.