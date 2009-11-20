Росія не вимагатиме штраф за недобір газу

Російська Федерація не пред`являтиме Україні штрафні санкції за недобір російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті.

«Ми чудово розуміємо, що обсяг споживання (газу) впав, тому, з огляду на особливий характер відносин між Росією і Україною, між «Газпромом» і «Нафтогазом України», ухвалили рішення не пред`являти цих санкцій», - сказав керівник російського уряду.

На уточнююче запитання, чи є питання штрафів остаточно вирішеним, В.ПУТІН заявив: «Газпром» має пряму вказівку, і сьогодні я ще раз підтвердив: ніяких штрафів пред`являтися українським партнерам не буде».

Російський прем`єр додав, що «у рамках контрактів вони («Нафтогаз» і «Газпром») повинні між собою розібратися».

«Штрафів не буде, - підкреслив В.ПУТІН. – Я хочу ще раз це публічно підтвердити».

В цілому стосовно газового питання керівник російського уряду зазначив, що «бажано зустріти новий рік без усіляких потрясінь».

Разом із тим віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ не вважає за необхідне якимсь чином документально фіксувати домовленість про не стягнення з України штрафів за недобір газу в 2009 році.

Відповідаючи на запитання УНІАН після брифінгу прем`єр-міністрів, про те, чи планується документально зафіксувати цю домовленість, І.ШУВАЛОВ, який брав участь у переговорах делегацій двох країн, сказав: «А навіщо?... Думаю, що ні».

Як повідомляв УНІАН, згідно з контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в 2009 році передбачалася закупівля газу в обсязі 40 млрд. куб. м.

6 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключив, що Україні можуть пред`явити штрафні санкції в розмірі понад 7,8 млрд. американських доларів за недобір російського газу. За даними представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, за 10 місяців недобір Україною російського газу склав 12 млрд. куб. м, за що зберігається загроза штрафних санкцій на суму майже 8 млрд. дол.

14 листопада прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала провокаційною заяву про можливість накладення штрафу на НАК «Нафтогаз України» за недобір російського газу. Прем`єр-міністр зазначила, що на сьогодні між прем`єрами України і Росії досягнута домовленість про те, що російська сторона не пред`являтиме ніяких штрафних санкцій до України за недобір природного газу за підсумками року.