Україна і Росія підписали стандартні європейські контракти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що між Україною і Росією в січні 2009 року були підписані стандартні європейські контракти на постачання і транзит газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на спільній з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ прес-конференції в Ялті.

«Ще раз я хочу підтвердити, що Україна має між «Нафтогазом» і «Газпромом» стандартний контракт, саме такий, як з «Газпромом» мають інші європейські країни. І всі розмови про те, поганий цей контракт або хороший, не мають під собою ніяких підстав – він просто стандартний», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що реальний суверенітет самостійної країни, якою є Україна, може базуватися лише на прагматичних і ринкових відносинах з усіма країнами.

«І те, що ми вперше за 18 років підписали цей європейський ринковий контракт, – це є абсолютним зміцненням суверенітету України, і це є відносини рівних партнерів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що саме добрі партнерські відносини між Україною і Росією дозволили в 2009 році встановити «дещо полегшені» умови постачання газу.

«Це, зокрема, 20% знижки на ціну на природний газ і відсутність штрафних санкцій (за недобір газу)», - зазначила прем`єр.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона чудово розуміє, що деяким політикам в Україні ці контракти не подобаються, оскільки є бажання повернути корупційну модель роботи газового ринку.

«Мільярди доларів йшли не до бюджету і не в державну компанію, а посередникам, які були нашим урядом на початку 2009 року видалені. Це багатьом в Україні не подобається... Багато хто хоче повернути назад те, що їм дуже подобалося, і тому дискредитують контракти, ставлячи під сумнів роботу уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження у 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни з понижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

1 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО висунув Кабміну вимогу вжити невідкладних заходів щодо офіційного внесення змін до газових контрактів з Російською Федерацією від 19 січня цього року.

Президент вважає за необхідне визначити оптимальні об`єми закупівлі російського природного газу на 2010 рік з урахуванням реального стану економіки; визначити взаємоприйнятні формули розрахунків ціни на газ для України і транзитної ставки з урахуванням домовленостей, досягнутих на рівні президентів обох держав 12 лютого 2008 року.