Київські школи та виші відкриються у середу

З наступної середи, 25 листопада, будуть поновлені заняття в усіх столичних навчальних закладах та відновлена робота дитячих дошкільних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті міністрів України.

«Карантин в усіх школах та вищих навчальних закладах Києва закінчується 25 листопада. Також цього ж дня буде відновлена робота всіх дитячих садочків. Рішення, яке прийняла надзвичайна протиепідемічна комісія при Кабінеті міністрів, обумовлене зниженням темпів захворюваності населення міста на грип та ГРВІ», – повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомлялося, 19 листопада головний державний санітарний лікар Києва звернувся до мера міста Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з пропозицією про припинення карантину в навчальних закладах міста саме з 25 листопада.

Як повідомляв УНІАН, столичні навчальні заклади були закриті з 2 листопада у зв’язку з розповсюдженням епідемії грипу та ГРВІ.