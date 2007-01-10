Слідчі оглядають місце вбивства кримінального авторитета (фоторепортаж)

Співробітники міліції оглядають місце вбивства Миколи Лозинського, вбитого в своєму автомобілі у Львові в середу, 10 січня 2007 р. У цей день близько 16-ої години в центральній частині Львова - на проспекті В’ячеслава Чорновола - невідомі розстріляли автомобіль «Мерседес» в якому перебував кримінальний авторитет, відомий як Рокеро.

На місці злочину знайдено 9 відстріляних гільз. Як одну з версій правоохоронці називають ймовірність кримінальних розбірок з метою перерозподілу сфер впливу у Львові.

Фото УНІАН