Шеф СБУ каже, що не має права захищати ЗМІ від кібертерористів

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виступає за посилення відповідальності за тероризм.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

“Ми маємо базовий закон про боротьбу з тероризмом, він дуже добрий, він європейський, там питань немає... Але треба іти далі: інтернет-простір, кіберзлочинність, кібертероризм, треба вас (мас-медіа – УНІАН) убезпечити, ваші сайти, ви бачите скільки атак іде, але СБУ не має права вас захищати, ми можемо лише порадити провайдеру, як захищати ваші сайти”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова СБУ також зазначив, що на сьогодні очолювана ним служба має недостатньо повноважень для реагування на розповсюдження екстремістської літератури.

“Там вже, де зовсім прямі заклики до повстання або заколоту, там ми маємо право на вилучення цієї літератури. Але це зовсім не ті повноваження, які мають європейські чи російські спецслужби у боротьбі з тероризмом. Треба надавати більше правових підстав і СБУ, і МВС”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Разом з тим він зазначив, що на сьогодні в Україні немає системних проявів тероризму, тому ця загроза є актуальною з точки зору необхідності здійснення кроків на попередження.

“З оперативної точки зору - не допускати незаконного завезення зброї, спільні операції з перевірки цілих регіонів по вилученню незаконної зброї і третє - це посилення законодавчої відповідальності за екстремізм, за заклики до екстремізму, до тероризму, посилення відповідальності за літературу екстремістського характеру, за інтернет-сайти”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.