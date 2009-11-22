Визначився переможець дитячого «Євробачення-2009»
10:15, 22 листопада 2009Суспільство
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Український співак - на 5-ій позиції
Юний виконавець з Нідерландів Ральф МАКЕНБАХ переміг у дитячому конкурсі «Євробачення-2009», що проходив у Києві.
Р.МАКЕНБАХ, який виконав пісню Click Clack, одержав 121 голос.
Росіянка Катя РЯБОВА з піснею «Маленький принц» посіла друге місце, одержавши 116 очок, і стала срібним призером конкурсу. Вона поділила друге місце з Лаурою АЙРАПЕТЯН з Вірменії.
Український співак Андранік АЛЕКСАНЯН з піснею «Три тополі, три сурми» посів 5-е місце.
Всього у конкурсі взяли участь 13 виконавців.
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