Визначився переможець дитячого «Євробачення-2009»

Юний виконавець з Нідерландів Ральф МАКЕНБАХ переміг у дитячому конкурсі «Євробачення-2009», що проходив у Києві.

Р.МАКЕНБАХ, який виконав пісню Click Clack, одержав 121 голос.

Росіянка Катя РЯБОВА з піснею «Маленький принц» посіла друге місце, одержавши 116 очок, і стала срібним призером конкурсу. Вона поділила друге місце з Лаурою АЙРАПЕТЯН з Вірменії.

Український співак Андранік АЛЕКСАНЯН з піснею «Три тополі, три сурми» посів 5-е місце.

Всього у конкурсі взяли участь 13 виконавців.