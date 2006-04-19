Голова Київської ОДА запросив Президента

Голова Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК запросив Президента України Віктора ЮЩЕНКА на відкриття обласного онкологічного диспансеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ЖОВТЯК повідомив на прес-конференції у Києві.

За його словами, цей захід буде основним у програмі заходів до 20-річчя Чорнобильської катастрофи, від якої найбільше постраждала саме Київська область.

Є.ЖОВТЯК наголосив, що будівництво онкодиспансеру було поновлено минулого року, і „виключно за рахунок коштів обласного бюджету вдалося завершити його та належно оснастити сучасним медичним обладнанням”.

За словами Є.ЖОВТЯКА, практично у кожному районі Київщини є чорнобильські довгобуди – лікарні, школи, житлові будинки, які споруджувалися за чорнобильськими програмами, а потім були забуті. „Ми серйозно взялися за ці об’єкти і поставили перед собою завдання ліквідувати такі „пам‘ятники” безгосподарності, - сказав він. – Що можна, добудуємо, а інше – демонтуємо”.