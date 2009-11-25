«Невідомі в масках» не обмежуються банками: пограбовано магазин

У Запоріжжі невідомий у марлевій пов`язці скоїв розбійний напад на продуктовий магазин.

Як повідомили УНІАН у керівництві запорізького главку міліції, злочин було скоєно сьогодні близько 12-ої години в Шевченківському районі Запоріжжя.

«Опівдні чоловік у марлевій пов`язці увірвався до магазину «Смак» у Шевченківському районі Запоріжжя і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зажадав віддати йому виручку», - повідомили в міліції, відзначивши, що за попередніми даними, здобиччю зловмисника стало лише близько 300 грн.

А відповідно до Кримінального кодексу України даний злочин кваліфікується як «розбій» - за ст. 187 КК, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Ведеться розшук зловмисника.