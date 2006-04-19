Підполковник міліції привласнював конфісковані наркотики

У Харкові міжрайонна транспортна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно підполковника міліції - співробітника експертно-криміналістичного центру, який підозрюється у привласненні конфіскованих у громадян наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі управління СБУ в Харківській області, протиправну діяльність посадовця викрили співробітники УСБУ спільно з працівниками відділу внутрішньої безпеки на Південній залізниці ГУБОЗ МВС України.

За даними прес-центру, правоохоронець, зловживаючи службовим становищем, привласнював наркотичні речовини, зокрема, кокаїн і героїн, які надходили до нього для проведення відповідних експертиз. Під час обшуку на робочому місці у службовому сейфі підполковника було вилучено наркотичні речовини, які не були обліковані у встановленому порядку.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).