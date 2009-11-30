Гендиректора Дніпропетровського метзаводу оголосили у розшук

Слідчий відділ податкової міліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області оголосив генерального директора ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» Юрія Дев’яткіна в розшук. Як стало відомо УНІАН з поінформованого джерела в ДПАУ Дніпропетровської області, відповідне розпорядження було видане 26 листопада.

За даними джерела в ДПАУ, відносно Ю. Дев’яткіна було порушено кримінальну справу за фактом спроби заволодіння державними коштами, за допомогою підроблених документів. Як відзначив співрозмовник агентства, в ході досудового слідства, Ю. Дев’яткін неодноразово ігнорував виклики слідчого для проведення слідчих дій.

Джерело в ДПАУ також уточнило, що у зв`язку з тим, що в даний час встановити місце знаходження Ю. Дев’яткіна слідчим органам не вдалося, його було оголошено в розшук.

Як повідомляв УНІАН, Управління податкової міліції ДПАУ в Дніпропетровській області порушило кримінальну справу за фактом ухилення ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» від сплати податків в сумі 15 млн. грн.

За інформацією ДПАУ, ухилення від сплати податків пов`язане з операціями щодо відшкодування підприємству ПДВ.

Кримінальна справа порушена за ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо крупних розмірах) і ст. 366 (службова фальсифікація) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» спеціалізується на виробництві і реалізації металопродукції, сталі, чавуну, прокату і виробів з них. У 2008 році метзавод ім. Петровського скоротив у порівнянні 2007 року виробництво чавуну на 74,1% - до 1,167 млн. тонн, сталі - на 80,3% - до 1,086 млн. тонн, прокату - на 78,9% - до 990,4 тис. тонн.

95,57% акцій ВАТ «Дніпропетровський метзавод ім. Петровського» з грудня 2007 р. належить російській компанії «Євраз Груп».