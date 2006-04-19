“Нафтогаз України” попереджає про припинення постачання газу

НАК “Нафтогаз України” заявляє, що припинить постачання природного газу злісним боржникам. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні наголошується, що протягом опалювального сезону 2005-2006 року спостерігався низький рівень оплати за газ підприємствами теплокомуненерго в Луганській (51,29%), Дніпропетровській (51,26%), Харківській областях (53,04%). Схожі показники в Полтавській, Черкаській і Миколаївській областях.

Тільки Харківська область заборговувала структурам НАК “Нафтогаз України” понад 399,8 млн. грн. З них підприємства теплоенергетики недоплатили 169,95 млн. грн., а ВАТ «Харківгаз» і ВАТ «Харківміськгаз» - 229,5 млн. грн.

За підсумками перевірок виявлено факти приховування коштів за спожитий газ в 2005 році у розмірі 22,7 млн. грн, які так і не надходили на розподільчі рахунки дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”. На місцях проводяться взаємозаліки за схемами розрахунків, які не передбачені договорами.

Інша шахрайська схема приховування коштів – ліквідація підприємства-боржника і створення на його базі нового або декількох нових підприємств. Наприклад, Харківське обласне підприємство теплових мереж з боргом в 193,3 млн. грн. було ліквідоване, а замість нього утворено два нових підприємства: КП «Харківські теплові мережі» і обласне комунальне підприємство теплових мереж.

Як підкреслили в прес-службі НАК, за такої ситуації з розрахунками за енергоносії НАК “Нафтогаз України” вимушена відключати від газопостачання тих боржників, рівень оплати яких нижчий 60%. З початком наступного опалювального сезону поставки газу здійснюватиметься лише тим споживачам, які повністю розрахувалися за спожитий природний газ.

Довідка УНІАН. Заборгованість підприємств теплоенергетики і відкритих акціонерних товариств з газопостачання перед структурами НАК «Нафтогаз України» на сьогоднішній день становить 7,8 млрд. грн., борг облгазів - 4,48 млрд. грн. Підприємства теплоенергетики заборговували 3,22 млрд. грн. (без урахування списаної заборгованості).