Комітет ВР підтримує ідею Мінпромполітики щодо кредитів

Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Верховної Ради України підтримує ініціативу Міністерства промислової політики проводити модернізацію підприємств гірничо-металургійного комплексу й хімічної промисловості за рахунок кредитів під державні гарантії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, відповідний законопроект було представлено на засіданні комітету.

Як відзначила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, законопроект розробила робоча група при Міністерстві промислової політики за результатами наради за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з представниками підприємств гірничо-металургійного комплексу, яка відбулася 6 листопада в Маріуполі, і хімічній промисловості (Сєверодонецьк, 14 листопада).

«Мета даного законопроекту - допомогти гірничо-металургійним підприємствам модернізувати і реконструювати свої виробництва, - відзначила вона. – При цьому ми, звичайно, повинні розуміти, що державні гарантії для кредитування повинні надаватися не окремим суб`єктам, а під конкретні програми інноваційно-інвестиційної спрямованості».

Комітет ухвалив рішення допрацювати законопроект у робочій групі, погодити його з представниками підприємств і вже наступного сесійного тижня винести його на розгляд парламенту.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також позитивно оцінила продовження на перший квартал 2010 року дії урядового Меморандуму з металургами. «Я вважаю, що пролонгація Меморандуму – це дуже добрий антикризовий захід. Ситуація на ринку металургії ще доволі складна, і ми не можемо сьогодні позбавити ГМК державної підтримки. Разом з тим ми вже сьогодні повинні думати про те, як житимемо в період посткризи».