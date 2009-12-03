Україна вітає відновлення діалогу Росія-НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО журналістам по завершенню засідання Комітету Україна-НАТО.

“Той факт, що діалог відновлюється, я можу тільки вітати”, - сказав український міністр.

Він наголосив, що сьогодні змінився світ, і для пошуків виходу з будь-якої конфліктної ситуації потрібен діалог.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня після майже річної перерви, спричиненої російсько-грузинською війною у серпні 2008 року, буде відновлено засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Напередодні сторони заявили про намір підготувати своєрідну “дорожню карту” подальшої співпраці.

1 грудня Посол Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив про те, що засідання Ради може бути зірвано через блокування канадською делегацією низки документів. Водночас представники НАТО висловлюють сподівання, що засідання буде результативним.